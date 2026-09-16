Завод префаб-элементов за 5 млрд руб открыли в ОЭЗ «Кашира»

Компания «ПРЕФАБРИКА», резидент особой экономической зоны «Кашира», запустила завод по производству железобетонных префаб-элементов. В церемонии открытия участвовали заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, представители госкорпорации «ВЭБ.РФ» и ДОМ.РФ банка.

В ОЭЗ «Кашира» построили промышленный комплекс площадью около 25 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей, на предприятии планируют создать порядка 300 рабочих мест. Продукция завода будет использоваться при строительстве промышленной недвижимости, включая индустриальные парки и объекты формата «Лайт индастриал».

Производственная мощность первой очереди составит до 240 тыс. кв. м продукции в год. После выхода на полную мощность в IV квартале 2028 года предприятие сможет выпускать около 400 тыс. кв. м продукции ежегодно. На заводе установили более 1 тыс. единиц оборудования, включая роботизированные комплексы для обработки арматуры и беспилотные грузоподъемные механизмы.

Предприятие выпускает железобетонные префаб-элементы для жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов. Их применение позволяет ускорить строительство, повысить его качество, снизить себестоимость и трудозатраты.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковье, в том числе в ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.