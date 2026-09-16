В Подмосковье подали более 27 тыс заявлений на земляные работы

Жители и организации с начала 2026 года подали на региональном портале более 27 тыс. заявлений на получение ордера для проведения земляных работ в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья поступило более 27 тыс. заявлений на получение ордера на право проведения земляных работ.

Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет файлы, прикрепленные к заявлению, и выявляет неверные.

Ордер нужен для любых земляных работ со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Документ выдают на определенный срок, при необходимости его можно продлить, а после завершения работ — закрыть.

К услуге подключен умный сервис: после ввода даты и номера ордера он автоматически проверяет, действует ли документ и продлевали ли его ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.