Воробьев пригласил российских врачей работать в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время выступления на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказал, как развивается медицина в регионе, а также пригласил российских врачей жить и работать в Подмосковье.

«Понятно, что медицине не хватает врачей. Если здесь есть врачи — добро пожаловать в Подмосковье! Создадим условия, жилье предоставим. Приезжайте, пожалуйста. Пусть наши дорогие губернаторы не обижаются, они то же самое делают (приглашают врачей работать в свои регионы — ред.)», — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что специально поднимает вопросы о более смелом внедрении тех или иных новшеств в региональное здравоохранение, так как считает, что это положительно скажется на жизни и здоровье местного населения.

Ранее Воробьев попросил дать право Московской области на более смелое внедрение телемедицины в государственных больницах. По его словам, благодаря этому врачи смогут принимать и оказывать помощь большему количеству пациентов.

Также губернатор рассказал о внедрении цифровизации, которая уже позволяет большому количеству пациентов со сложными болезнями продлевать рецепты на получение жизненно важных препаратов без дополнительного посещения поликлиник.