Воробьев подчеркнул необходимость международного обмена опытом в педиатрии

В Подмосковье открылся VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Мероприятие организовано Минздравом региона и НИКИ Детства. В этом году участие в съезде всего принимают специалисты из 75 регионов России и 28 стран мира.

«Как бы не была сложна жизнь, никто не отвернулся: ни Израиль, ни Италия, ни Швейцария, ни Америка, ни Китай, ни Корея. И наша задача, в том числе, отправлять туда наших врачей. Чтобы мы узнавали все самое умное и передовое, для того чтобы оказывать эффективную помощь», — сказал Воробьев в ходе выступления.

Ранее губернатор подчеркнул исключительную важность темы детства и педиатрии для Подмосковья.