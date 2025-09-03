Воробьев подчеркнул необходимость международного обмена опытом в педиатрии
Врачам-педиатрам необходимо обмениваться друг с другом лучшим международным опытом, чтобы эффективнее оказывать помощь детям, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье открылся VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Мероприятие организовано Минздравом региона и НИКИ Детства. В этом году участие в съезде всего принимают специалисты из 75 регионов России и 28 стран мира.
«Как бы не была сложна жизнь, никто не отвернулся: ни Израиль, ни Италия, ни Швейцария, ни Америка, ни Китай, ни Корея. И наша задача, в том числе, отправлять туда наших врачей. Чтобы мы узнавали все самое умное и передовое, для того чтобы оказывать эффективную помощь», — сказал Воробьев в ходе выступления.
Ранее губернатор подчеркнул исключительную важность темы детства и педиатрии для Подмосковья.