Андрей Воробьев отметил исключительную важность развития педиатрии

В среду проходит VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». На нем выступил губернатор Подмосковья.

«Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время, возможность и самое главное — желание для того, чтобы приехать к нам и обсудить очень чувствительную и очень важную тему, тему детства, педиатрии и всего, что связанно с помощью. Смысл нашей конференции в том, чтобы самые лучшие, самые профессиональные умы собрались здесь и продолжали искать, учиться», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что в медицине и педиатрии всегда нужно стремиться к новым высотам, ведь речь идет о самом дорогом — здоровье и жизни детей.

Ранее Воробьев сообщил, что в 2025 году открытие VI съезда детских врачей очно посетили представители 40 регионов РФ и 11 других стран.