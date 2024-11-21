Воробьев поблагодарил врачей Подмосковья за заботу о бойцах СВО

21 ноября в Краснознаменске состоялась встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с лечащими врачами бойцов СВО. Глава Московской области поблагодарил медиков за то, что те оказывают военным квалифицированную помощь и заботятся о них.

Глава Подмосковья рассказал, что в филиал госпиталя им. Вишневского в Краснознаменске попадают пациенты с самыми сложными случаями со всей страны — как гражданские, так и военнослужащие.

По его словам, в медучреждении работают высококлассные профессионалы своего дела. Во главе госпиталя стоит выдающийся хирург — генерал-майор медслужбы Александр Есипов, имеющий богатый опыт полевой медицины и звание заслуженного врача России. Непосредственное руководство командой высококлассных специалистов осуществляет подполковник Александр Котко, также представляющий медицинскую службу.

«Спасибо вам (врачам филиала госпиталя им. Вишневского — ред.) за труд! Все парни с большой теплотой и благодарностью отозвались о медсестрах и врачах. Это самая важная оценка», — написал Воробьев в своем в Telegram-канале.

Несколько военнослужащих проходят лечение в госпитале после полученных ранений. Среди них петербуржец Дмитрий, получивший ранение во время боевых действий под Курском — после первой операции на месте его доставили в госпиталь, где успешно провели повторное хирургическое вмешательство. Четыре дня назад поступил Александр из подмосковной Шатуры, пострадавший при подрыве на мине во время выполнения боевой задачи. Также в госпитале находится военнослужащий Таманской дивизии Сергей в звании старшего прапорщика — его машина подверглась атаке вражеского беспилотника. Медицинский персонал прикладывает все усилия для скорейшей реабилитации бойцов и готов оказать им любую необходимую помощь.

«Плановое лечение сейчас проходит и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Александрович Красов. Месяц назад ему исполнилось 100 лет — крепкого здоровья!» — добавил Воробьев.

Всего за год врачи проводят около 2 тыс. операций, половина из них — с использованием сложных, высокотехнологичных хирургических методик.