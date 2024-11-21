Андрей Воробьев проведал участников СВО в филиале госпиталя им Вишневского

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в филиал госпиталя им. А. А. Вишневского в Краснознаменске, чтобы проведать участников спецоперации, которые проходят лечение в медицинском учреждении. Глава региона пообщался с бойцами и поблагодарил врачей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что лечение оказывают на высшем уровне. Он подчеркнул, что госпиталь им. Вишневского — это «передовик». Сюда попадают пациенты с самыми сложными случаями.

«Хотел бы поблагодарить и начальника центрального госпиталя Александра Владимировича Есипова, и начальника Краснознаменского филиала Александра Викторовича Котко за то, что вам удалось собрать такую высококвалифицированную команду специалистов. Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они отзываются с огромной благодарностью и о медсестрах, и о врачах. Знаю, что скоро у вас откроется еще один корпус, который очень важен, он будет оснащен современным оборудованием. Но самое главное, конечно же, это врачи», — сказал Воробьев.