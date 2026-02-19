Волосы больше не вырастут никогда: чем опасны тугие хвосты

Постоянное ношение тугих хвостов, пучков, афрокос или дред — это прямой путь к так называемой тракционной алопеции. Механизм здесь чисто физический: хроническое натяжение волосяного стержня травмирует фолликул. Из-за постоянного натяжения нарушается микроциркуляция крови вокруг корня волоса, возникает локальная гипоксия и воспаление. Фолликул буквально «задыхается» и слабеет, что со временем приводит к его дистрофии. Об этом РИАМО сообщила врач Арина Козлова.

«Сначала вы можете заметить поредение волос в зонах максимального натяжения — обычно это виски и линия лба. Появляются короткие обломанные волоски, так называемый „пушок“, кожа может краснеть, зудеть, а иногда возникают даже фолликулиты — воспаления с гнойничками. Самый тревожный симптом — это чувство облегчения и болезненность кожи головы, когда вы распускаете волосы вечером. Это верный признак того, что натяжение было критическим и ткани испытывали ишемию», — сказала врач.

Главная опасность заключается в том, что, если игнорировать проблему годами, процесс становится необратимым. Постоянное воспаление приводит к полной гибели фолликула и замещению его плотной соединительной тканью — фиброзу. Образуется микроскопический рубец, и устье фолликула зарастает. На этом месте волос больше не вырастет никогда, никакие мази, мезотерапия или витамины уже не помогут, так как стимулировать просто нечего.

«Единственным выходом останется только дорогостоящая пересадка волос. Поэтому крайне важно давать волосам отдых, избегать ежедневного тугого стягивания и немедленно менять прическу при появлении малейшего дискомфорта», — отметила Козлова.

