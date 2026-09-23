Волонтеры-медики провели занятия по гигиене для детей в Подмосковье

Волонтеры-медики провели занятия по личной гигиене для детей, проходящих лечение в Научно-исследовательском клиническом институте детства, и их родителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Волонтеры-медики приехали в многопрофильный стационар Научно-исследовательского клинического института детства. Для пациентов и их родителей они подготовили интерактивное занятие «Два главных правила личной гигиены». В игровой форме будущие медики объяснили детям, почему регулярное мытье рук помогает защититься от сезонных и бактериальных инфекций.

На мастер-классах волонтеры показали правильную технику мытья рук и ухода за полостью рта на обучающих макетах. Дети повторяли движения, задавали вопросы и самостоятельно упражнялись на моделях.

«Подобные социальные акции не только помогают скрасить период пребывания детей в стационаре, но и формируют у них правильные бытовые привычки», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В конце встречи волонтеры провели зарядку. Маленькие пациенты выполнили несложные упражнения.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.