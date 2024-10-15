сегодня в 19:03

Власти Москвы увеличат расходы на развитие здравоохранения на 8%

Расходы на развитие здравоохранения увеличатся на 8% в Москве. На эти цели власти выделят из бюджета города 1,1 трлн руб. с учетом ОМС, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В мегаполисе создадут новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи до конца 2028 года. Всего с 2025 по 2027 год в Москве появится 31 объект здравоохранения.

Свыше 15 млрд руб. заложено в бюджете на оказание высокотехнологичной медпомощи. 141,1 млрд руб. направят на развитие материально-технической базы медучреждений в ближайшие три года.

В следующем году власти столицы завершат реконструкцию поликлиник, достроят новые корпуса онкобольницы № 62 в «Сколково», а также многопрофильный комплекс детской ГКБ св. Владимира.

Кроме того, в 2025 году приступят к возведению стационарных комплексов НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова. В 2027 году закончат создание клиентских путей по всем основным профилям медпомощи.

Также власти продолжат формировать сеть центров женского здоровья, развивать единую цифровую платформу столичного здравоохранения, внедрять новые стандарты оказания медпомощи и т. д.

Ранее пять детских поликлиник открылись после реконструкции в столице. В них провели работы по новому московскому стандарту.