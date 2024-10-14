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Пять детских поликлиник открылись после реконструкции в Москве

В понедельник в разных районах Москвы после реконструкции открылись пять детских поликлиник, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Речь идет о филиале № 4 ДГП № 30, филиале № 3 ДГП № 23, филиале № 1 ДГП № 133, головное здание ДГП № 48, головное здание ДГП № 58. Работы провели по новому московскому стандарту. В поликлиниках удобно расположили кабинеты врачей, для пациентов создали зоны ожидания, а для врачей и медсестер — комнаты отдыха.

Здание филиала № 4 детской поликлиники № 30 на улице Веерной было практически полностью перестроено. Его оснастили современным оборудованием. Кроме того, там увеличили количество процедурных кабинетов. Также благоустроили прилегающую территорию.

Модернизация амбулаторного звена началась в 2020 году. Реконструировали 200 зданий. Второй этап включает порядка 140 поликлиник. 24 обновленных здания уже открыли. Все работы завершат в 2025 году.

Ранее после реконструкции в Москве открыли еще 7 поликлиник. Благодаря программе и строительству новых поликлиник власти обновят 100% амбулаторного фонда столицы.