Семь поликлиник открыли после реконструкции в Москве

Семь зданий столичных поликлиник открыли после реконструкции. Теперь они работают по новому московскому стандарту, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Речь идет о головном здании ГП № 5, головном здании ДГП № 125, ГП № 109 филиал № 4, ДГП № 122 филиал № 3, ДГП № 99 филиал № 2, КДЦ № 2 филиал № 4 и ДГП № 94 филиал № 3.

Отмечается, что зданию поликлиники № 5 в Даевом переулке уже 40 лет, все это время оно практически не ремонтировалось. Благодаря реконструкции здесь обновили стены, планировку, оборудование, благоустроили прилегающую территорию. В самой поликлинике появились дополнительные кабинеты врачей общей практики, процедурные и манипуляционные.

Таким образом, благодаря обновлению пропускная способность поликлиники увеличилась в два раза. Также здесь появилось отделение медицинской профилактики, где будут кабинеты массажа, физиотерапии, зал ЛФК.

Всего в первый месяц осени открыли 19 обновленных поликлиник. Сейчас идет второй этап модернизации амбулаторного звена. Он включает реконструкцию порядка 140 зданий. В рамках первого этапа обновили свыше 200 поликлиник.

Собянин добавил, что благодаря программе и строительству новых поликлиник власти обновят 100% амбулаторного фонда столицы.

Ранее стало известно, что в московских медучреждениях установили более 70 новых лифтов. Оборудование соответствует всем требованиям безопасности.