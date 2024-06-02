Власти Москвы благоустроили 617 зон отдыха для пациентов поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что постепенно в российской столице реконструкция всех поликлиник происходят по новому городскому стандарту, в рамках которого благоустраивают и прилегающие к ним территории.

По словам градоначальника, первый этап перевода поликлиник на новый московский стандарт завершен. Специалисты уже благоустроили территорию рядом с городской поликлиникой № 201, а также привели в порядок прилегающую территорию в 100 га.

Для пациентов создали 617 зон отдыха, оборудовали 57 детских площадок для маленьких пациентов. На обновленных территориях смонтировали 2160 информационных стел со схемой по удобному ориентированию в пространстве.

В рамках обновлений власти установили фонари, оборудовали новые велопарковки и навесы для детских колясок, а также высадили деревья и кустарники с цветниками. На втором этапе реконструкционных работ проведут капитальный ремонт в 140 зданиях и прилегающих к ним территорий.

Ранее сообщалось, что не только власти Москвы следят за состоянием объектов здравоохранения. В Подмосковье строительство нового медицинского центра идет с опережением установленных сроков.