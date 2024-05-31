Медицинский центр в Подмосковье строят с опережением сроков

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В подмосковном Ромашково с ускоренными темпами возводят медцентр

В подмосковном Ромашково с ускоренными темпами строят консультативно-диагностический центр Одинцовской областной больницы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Строители завершили монолитные работы, строительство идет с опережением сроков, сказано в сообщении.

Сейчас на кровле обустраивают вентиляционные шахты. Параллельно идут отделочные работы и кладка внутренних перегородок.

«На сегодняшний момент готовность объекта составляет 38,14%, срок окончания работ 2025 год, но мы прикладываем все усилия, чтобы выйти на завершение строительства с опережением срока», — отметил представитель подрядчика Антон Яллин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах.

«Как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.

