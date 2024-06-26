Вирусолог Вострухов рассказал о распространенных способах заразиться ротавирусом

Летом можно заразиться ротавирусом из-за того, что люди расслабляются, теряют бдительность и перестают тщательно следить за соблюдением санитарных норм, сообщил РИАМО директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности экспертного совета РФ, гендиректор аккредитованной испытательной лаборатории ООО «Олфарм», вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов.

«Перехватываем на ходу фастфуд из сомнительных источников, не так тщательно моем овощи и фрукты перед употреблением, покупаем молочную продукцию в местах, где не соблюдаются требования по температуре хранения, — и в самый неожиданный момент встречаемся с довольно распространенной инфекцией, вызываемой ротавирусами», — сказал Вострухов.

Он отметил, что основным способом передачи ротавируса является фекально-оральный, поэтому следует соблюдать особые меры предосторожности.

Например, во время купания в местах массового отдыха вне зависимости от того, является ли водоем проточным или застойным, надо соблюдать осторожность, так как достаточно попадания в рот небольшого количества воды с ротавирусом, чтобы обеспечить начало его размножения в организме и заболевание.

По его словам, еще нужно тщательно промывать и обрабатывать овощи и фрукты перед едой, кипятить воду из природных источников или пить из бутылок, следить за сроком годности пищи и продуктов питания, полностью исключить приемы пищи в придорожных кафе и местах, где невозможно соблюдение санитарных норм.