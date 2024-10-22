VIII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье

В Подмосковье 7–8 ноября состоится VIII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику».

Он пройдет на базе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Адрес: г. Москва, ул. Щепкина 61/2, конференц-залы 9 и 15 корпусов.

Мероприятие посетят порядка 900 медиков. Кроме того, еще более 2 тыс. врачей примут участие в режиме видеоконференцсвязи. Ее организуют со всеми городскими округами региона.

Также к мероприятию присоединятся доктора из 11 стран, включая медиков из Австрии, Германии, Китая, Турции и т. д. Среди участников — врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи и другие.

В рамках съезда запланированы пленарные заседания, 18 тематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, 8 мастер-классов, круглых столов и дискуссий. Так, в первый день участникам мероприятия расскажут о современных достижениях в эндокринологии, новейших принципах грязелечения, цифровых технологиях и т. д.

Во второй день состоятся лекции на такие темы, как организация помощи пациентам с орфанными заболеваниями, генетические исследования в профпатологии. Также проведут симпозиум об эволюции подходов к здоровому питанию и мастер-класс, где участникам покажут, как правильно ставить диагноз подагры.

Организаторы съезда: АВТССС (Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей), министерство здравоохранения Подмосковья, МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского).