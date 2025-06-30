Врач Демьяновская: сколиоз может быть даже при визуально ровной спине

Даже при визуально ровной спине нельзя исключить начальные формы сколиоза. Его развитие провоцируют в том числе сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече и ранняя специализация в спорте, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Считается, что сколиоз начинается еще в детстве — не потому, что дети что-то делают неправильно, а, скорее, из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определенные привычки, которые, казалось бы, невинны, но со временем могут создать предпосылки для искривления позвоночника», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что среди таких «безобидных», на первый взгляд, привычек — сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильная осанка при сидении (сутулость), малоподвижный образ жизни.

«Свою лепту может внести и ранняя специализация в спорте. Хотя спорт важен для здоровья, ранняя специализация, особенно в тех видах спорта, где преобладает использование одной стороны тела, например, теннисе или бейсболе, может привести к асимметричному развитию мышц», — отметила врач.

Демьяновская пояснила, что это создает дисбаланс, который может повлиять на выравнивание позвоночника.

30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Этот день возник по инициативе ассоциации сколиоза Британии и отмечается с 2013 года.