Видимая ровная спина — не гарантия: врач предупредила о скрытом сколиозе
Даже при визуально ровной спине нельзя исключить начальные формы сколиоза. Его развитие провоцируют в том числе сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече и ранняя специализация в спорте, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Считается, что сколиоз начинается еще в детстве — не потому, что дети что-то делают неправильно, а, скорее, из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определенные привычки, которые, казалось бы, невинны, но со временем могут создать предпосылки для искривления позвоночника», — сказала Демьяновская.
Она добавила, что среди таких «безобидных», на первый взгляд, привычек — сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильная осанка при сидении (сутулость), малоподвижный образ жизни.
«Свою лепту может внести и ранняя специализация в спорте. Хотя спорт важен для здоровья, ранняя специализация, особенно в тех видах спорта, где преобладает использование одной стороны тела, например, теннисе или бейсболе, может привести к асимметричному развитию мышц», — отметила врач.
Демьяновская пояснила, что это создает дисбаланс, который может повлиять на выравнивание позвоночника.
30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Этот день возник по инициативе ассоциации сколиоза Британии и отмечается с 2013 года.