Ветврач объяснил, почему не получится заработать на донорстве крови животных

«Как способ заработка — это очень сомнительная затея. Во-первых, быть донором животное может только дважды в год при условии, что оно полностью здорово. Во-вторых, после сдачи крови, животному нужно восстановление. А это усиленное питание, витамины, железо. То есть вам, как владельцу, все равно придется вложиться. И покупатель крови идет на это не от хорошей жизни, для него это вынужденная мера», — объясняет Шеляков.

Он добавил, что вы должны в первую очередь подумать о благополучии своего питомца, которого вы хотите сделать донором. Ветеринарные клиники проводят исследование анализов животного, чтобы убедиться, что его кровь пригодна для переливания, а процедура будет безопасна для донора.

Шеляков уточнил, что переливание крови животных проводится довольно редко в ветеринарной практике. Но без нее не обойтись в экстренных случаях, также она используется при плановых операциях.

Ранее стало известно, что россияне стали массово сдавать кровь животных и зарабатывать на этом. За раз можно получить до 40 тыс. рублей. Особенно ценной считается кровь собак с отрицательной группой и кошек с группой В.