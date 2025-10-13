Ветрянка возвращается: россиянам рассказали, как защититься без вакцины

В России фиксируют рост заболеваемости ветряной оспой — инфекцией, которую раньше считали исключительно детской. Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в беседе с РИАМО рассказала, кому важно быть особенно внимательным к симптомам ветрянки и как действовать при контакте с заболевшим.

«Инфекция передается воздушно-капельным путем и отличается высокой заразностью: более 90% людей без иммунитета заражаются при общении с заболевшим. Опасность сохраняется за 2 дня до появления сыпи и до 5 дней после последнего высыпания. Больного изолируют на 10 дней от начала болезни, а группу или класс, где выявлен случай, — на 21 день. Контактных ежедневно осматривают, чтобы вовремя выявить новые случаи», — объяснила Чистик.

Что делать при контакте с больным

Она подчеркнула, что если человек без иммунитета контактировал с заболевшим, нужно сообщить об этом врачу. При наличии вакцины ее вводят в течение 3–5 дней, чтобы предотвратить развитие болезни. Сейчас важно наблюдать за состоянием 21 день, ограничить контакты и при первых симптомах обратиться к врачу.

Иногда назначают профилактику иммуноглобулином или противовирусными препаратами. Заболевшего изолируют в отдельной комнате, выделяют ему посуду и полотенце, регулярно проветривают и убирают помещение. Ухаживать должен человек, уже перенесший ветрянку.

Симптомы ветрянки

По словам специалиста, ветрянка особенно тяжело протекает у подростков и взрослых, которые не болели в детстве. У них выше температура, больше высыпаний и выше риск осложнений. У детей болезнь начинается с недомогания и повышения температуры, затем появляются высыпания на теле, лице и голове.

Сыпь быстро превращается в пузырьки, которые подсыхают и покрываются корочками. По данным Союза педиатров России, осложнения встречаются у 5–6% заболевших: около 20% — пневмонии, 30% — неврологические нарушения и 45% — гнойные поражения кожи.

Если с зараженным контактировала беременная женщина

Беременные без иммунитета и люди с ослабленной защитной системой переносят инфекцию тяжелее. В первом триместре вирус может вызвать врожденные аномалии развития, а в последние дни перед родами — привести к тяжелой форме болезни у новорожденного.

При контакте беременным необходима срочная консультация врача. При появлении симптомов лечение проводится под наблюдением в стационаре. Людям с хроническими заболеваниями также важно избегать контактов и соблюдать изоляцию при первых признаках болезни.

Опасность намеренного заражения от больного

Кроме того, некоторые родители считают, что лучше «переболеть и получить иммунитет». Намеренное заражение опасно: даже у здоровых детей болезнь может привести к осложнениям, включая пневмонию и энцефалит. Повторные случаи редки, но возможны. Осознанное заражение не гарантирует легкого течения и может закончиться серьезными последствиями. Безопаснее дождаться возобновления вакцинации, чем подвергать ребенка риску, заключила терапевт.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в России наблюдается значительный рост заболеваемости ветряной оспой. За восемь месяцев случаи инфекции были зарегистрированы во всех субъектах Федерации, при этом 94,8% заболевших составляют дети.

