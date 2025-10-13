Случаи инфекции оспы выявлены во всех регионах России

За восемь месяцев случаи инфекции были зарегистрированы во всех субъектах Федерации, при этом 94,8% заболевших составляют дети. Взрослые болеют реже — их доля составляет 5,2%, что практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольший рост отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе, где число случаев ветрянки увеличилось на 67% по сравнению с прошлым годом. В Башкирии заболеваемость выросла более чем в два раза — до 16,5 тысяч человек.

Значительный прирост также зафиксирован в Воронежской и Оренбургской областях, а в Республике Алтай за семь месяцев 2025 года заболели уже 1,4 тысячи человек — почти столько же, сколько за весь 2024 год.