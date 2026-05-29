Ветеринар заявил о смертельном вреде вейпов для питомцев

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что дым от сигарет и испарения вейпов могут привести у домашних животных к астме, бронхиту и отеку легких, сообщает «Абзац» .

Испарения от вейпов и сигаретный дым провоцируют у кошек и собак астматические заболевания, аллергию и хронический обструктивный бронхит. В тяжелых случаях это может закончиться бронхопневмонией и отеком легких.

«У животных развивается все больше и больше различных астматических заболеваний из-за ароматических компонентов. Эти добавки для кошек и собак — сильный раздражитель, а запахи цитрусов для кошек — аллерген из аллергенов. От сигаретного дыма питомец может столкнуться с хроническим обструктивным бронхитом легких. Основные симптомы — кашель, чихание, мокрота, аллергические реакции. Если хозяин игнорирует их, следующий этап — бронхопневмония и отек легких. Животное вполне может скончаться от того, что его владелец курит», — объяснил Шеляков.

Ветеринар добавил, что вредная привычка владельца предположительно способна сократить жизнь животного на 20%, однако полноценных исследований на эту тему пока не проводилось.

