Ветеринар сравнила различные средства от клещей для домашних любимцев

Ветеринарный врач Любовь Корочева рассказала, что защитить домашних животных от клещей помогут специальные ошейники, капли и таблетки, однако не все они одинаково безопасны и эффективны, сообщает радио Sputnik.

Ветеринар предупредила, что таблетки токсичны по составу, поэтому их не стоит давать даже любимцам, которые гуляют по улицам.

«Во-первых, ни один такой препарат не дает стопроцентной защиты. Во-вторых, сейчас у многих животных уже чуть ли не с года жизни есть какие-либо заболевания, связанные с плохой работой печени. А эти препараты проходят именно через печень, как через фильтр, поэтому я их не рекомендую». Любовь Корочева Ветеринарный врач

Также Корочаева предупредила, что не всегда капли от клещей обеспечивают защиту в течение всего указанного срока, это тоже токсичный препарат, который втирается непосредственно в кожу.

При использовании ошейника от клещей, который не обладает побочными опасными эффектами, специалист посоветовала следить, чтобы изделие достаточно плотно прилегало к шее.