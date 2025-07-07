Фейковые страницы оплаты: какие схемы обмана сейчас в ходу у киберпреступников

В киберпространстве остаются распространенными мошеннические схемы через поддельные платежные формы, сообщил РИАМО председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско.

«Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы любого возраста вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Виды мошеннических схем растут. Независимо от возраста, интеллекта и уровня образования. Мы видим, как ежедневно люди сталкиваются с этой проблемой», — сказал Дениско.

Он подчеркнул, что для защиты своих близких рекомендуется разъяснить им простой факт — возраст, статус, заслуги и достижения не защищают от звонка преступников, а только сильнее мотивируют совершить мошеннические схемы.

«На сегодняшний день ведется работа над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности для предупреждения финансового мошенничества среди детей и студентов. Разрабатываются материалы для занятий по тематике кибербезопасности», — рассказал эксперт.

Дениско разъяснил, что на занятиях будут рассказывать не только об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отрабатывать навыки быстрого распознания мошеннических действий.