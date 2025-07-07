Врач восстановительной медицины рассказал о смертельной опасности спорта в жару

Несмотря на то, что лето — самый долгожданный сезон в году, когда люди стремятся привести тело к желанной форме, это еще и опасный период для занятий спортом. Жаркая погода превращает обычную тренировку в серьезное испытание для организма, которое может навредить сердцу. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов в разговоре с РИАМО рассказал, при каких условиях спорт в жару является смертельно опасным для россиян и что делать, чтобы обезопасить себя.

Жаркая погода сама по себе является серьезной нагрузкой на организм, а если добавить к этому интенсивную физическую активность, то естественная система охлаждения может не справиться. Внутреннее тепло накапливается, и это может привести к тепловому удару, который проявляется судорогами, головной болью, сильной слабостью, тошнотой, нарушением сознания. По словам Антонова, в группу риска попадают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В некоторых случаях сердечные перегрузки в жаркую погоду могут быть смертельно опасными.

Главное правило: не геройствовать

«Если вы не профессиональный спортсмен и не тренируетесь регулярно, в жару лучше снизить интенсивность или вовсе перенести тренировку на более прохладное время суток — рано утром или после 18:00. Заниматься стоит в легкой „дышащей“ одежде из натуральных тканей. Синтетика, особенно черного цвета, перегревает тело и нарушает теплообмен», — рассказал Антонов.

Чтобы тренировки были безопасными для здоровья, локацию для них выбирать лучше в тени или в хорошо проветриваемом помещении. Антонов рекомендовал не пренебрегать головными уборами и солнцезащитным кремом, а также частым питьем воды комнатной температуры.

Избегание высокоинтенсивных нагрузок также поможет сохранить здоровье. В жаркую погоду следует отдавать предпочтения статическим или низкоинтенсивным упражнениям, которые, например, есть в йоге. И главное правило — это слушать собственное тело. При появлении слабости, головокружения и тошноты тренировку следует прекратить немедленно, чтобы не перегрузить сердце.

«Если вы предпочитаете зал, убедитесь, что там работает вентиляция, температура не превышает плюс 21 градус, а воздух регулярно обновляется. И ни в коем случае не идите после тренировки в сауну — двойная нагрузка на сердце может привести к серьезным последствиям. Прогреться в парилке можно до тренировки, но только если вы полностью здоровы», — добавил Антонов.

Чтобы не навредить сердцу, в жаркую погоду лучше отказаться от пробежек. Заменить их можно на прогулки в парке, занятие лечебной физкультурой, плаванием в бассейне или на растяжку дома.

Что можно и нельзя пить в жару?

Антонов рекомендовал пить в жаркую погоду чистую воду комнатной температуры небольшими количествами, но часто. Можно утолять жажду изотониками с низким содержанием сахара, до 6-8% углеводов.

По словам специалиста, в жару не рекомендуется пить газировку, соки, кофе, энергетики и алкоголь. Все это может усилить нагрузку на сердце.

«Пить нужно не только после, но и во время занятий — по 1-2 глотка каждые 10–15 минут. Помните: здоровье важнее формы. Любая тренировка — это стресс для организма. В жару он становится двойным. Лучше адаптировать нагрузки к погоде, чем бороться с перегревом, обезвоживанием и сердечной аритмией. А если не уверены — проконсультируйтесь с врачом. Лето — не повод для рекордов. Это время, когда разумная нагрузка и бережное отношение к себе особенно важны», — добавил Антонов.