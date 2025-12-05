Ветеринар предупредил об опасности новогодних украшений для домашних животных

Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что новогодние украшения, такие как мишура, дождики и гирлянды, могут представлять серьезную угрозу для кошек и собак в праздничный период, сообщает «Вечерняя Москва» .

Новогодние украшения могут быть опасны для домашних животных. Врач-ветеринар Михаил Шеляков отметил, что особую угрозу представляют мишура, дождики и тонкие блестящие ленты. Кошки часто играют с такими предметами и могут их проглотить, что приводит к кишечной непроходимости и требует хирургического вмешательства.

Шеляков пояснил, что в новогодние праздники в ветеринарные клиники часто поступают кошки с непроходимостью, а собаки — с отравлениями. Он рекомендовал использовать пластиковые елочные игрушки крупного размера, чтобы животные не могли их проглотить. Также важно выбирать гирлянды на батарейках, так как проводки от электрических гирлянд могут быть опасны: кошки способны их перекусить, что приведет к удару током или пожару.

Ветеринар подчеркнул, что новогодняя елка должна быть хорошо закреплена, чтобы животные не смогли ее уронить и не получили травмы. Лучше выбирать натуральные елки небольшого размера, так как их ветки и иголки менее опасны для здоровья питомцев по сравнению с искусственными материалами. Дешевые искусственные елки могут выделять вредные вещества, такие как формальдегид и фенол, что также опасно для животных.

Эксперт напомнил, что при выборе праздничных украшений и ароматизаторов для дома стоит учитывать возможный вред для домашних питомцев.