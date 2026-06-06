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Алиханов: около половины продаж одежды в России приходится на маркетплейсы

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что маркетплейсы играют ключевую роль в реализации отечественных товаров легкой промышленности, около половины продаж одежды осуществляется через интернет-платформы, сообщает ТАСС .

«Что касается онлайн-сегмента, действительно, маркетплейсы сегодня стали одним из основных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности, дополняя традиционную розничную торговлю. Сейчас около половины продаж одежды в России приходится именно на него», — сказал Алиханов.

Министр добавил, что ее сбыт простимулирует появление новых каналов реализации российской продукции. Это стало возможным благодаря логистическим преимуществам, которые маркетплейсы предоставляют производителям.

Ранее в ходе опроса 48% зумеров назвали маркетплейсы лучшим стартом для бизнеса. Чаще всего в интернет-торговлю представителей поколения Z приводит чужой успех.

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