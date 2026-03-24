Ветеринар Мария Кедрова предупредила о рисках для животных весной

Специалист напомнила о вакцинации животных и защите от клещей

Ветеринар Мария Кедрова рассказала, как подготовить домашних животных к весне и защитить их от паразитов и сезонных болезней, сообщает «Поясним за Тагил» .

Весной у домашних животных возрастает риск заболеваний. После зимы иммунитет может быть ослаблен, поэтому важно вовремя проводить профилактику. Ветеринар Мария Кедрова напомнила о ежегодной вакцинации от инфекций и бешенства.

Сразу после схода снега активизируются клещи — переносчики опасных болезней, включая пироплазмоз. По словам специалиста, наиболее эффективной защитой считаются таблетки с длительным действием. Капли на холку и ошейники уступают им по эффективности и чаще применяются дополнительно.

Регулярная дегельминтизация также обязательна. Паразиты могут попасть в дом с обувью и одеждой, поэтому риску подвержены даже животные, не выходящие на улицу. Некоторые виды гельминтов передаются человеку.

Во время прогулок собаки могут подбирать зараженные предметы и контактировать с другими животными. Специалист рекомендовала избегать мусорных зон, использовать поводок и при необходимости намордник.

Резко менять рацион весной обычно не требуется. Однако при признаках нехватки питательных веществ стоит обратиться к ветеринару. Комплексная профилактика помогает снизить риски и сохранить здоровье животного в течение сезона.

