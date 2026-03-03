Весна коварна: связан ли рост числа заболевших ОРВИ с потеплением

Всплеск заболеваемости ОРВИ не связан с оттепелью, из-за погоды у людей складывается ложная взаимосвязь, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

«Заболеваемость связана не с тем, что все тает, коварство весны заключается в том, что до сих пор холодно. Люди легко одеваются, ходят нараспашку и с непокрытой головой. Сейчас у нас нет эпидемической ситуации, она сезонная, она прошла еще в период нового года. Погода же выступает дополнительным фактором, а не ключевым», — сказал Звонков.

Он уточнил, что значимыми являются непосредственно эпидемиологическая ситуация и плотность населения.

Ранее стало известно, что менингококковая инфекция утратила сезонный характер и теперь регистрируется в России на протяжении всего года.

