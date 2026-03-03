Стала круглогодичной: менингококковая инфекция в РФ перестала быть сезонной

Менингококковая инфекция в России больше не имеет сезонного пика

Менингококковая инфекция (МИ) утратила сезонный характер и теперь регистрируется в России на протяжении всего года, сообщает ТАСС .

К такому выводу пришли авторы клинических рекомендаций Минздрава РФ. Они изучили помесячную статистику за последние пять лет.

«Принято считать, что заболеваемость МИ имеет сезонный характер и проявляется главным образом в зимне-весеннее время. Однако проведенный помесячно анализ за последние пять лет показывает, что в настоящее время нет четкой ориентации числа МИ по времени года, и она диагностируется в течение всего года», — отмечается в рекомендациях.

В среднем за 2014–2024 годы дети болели менингококковой инфекцией в 7,5 раза чаще взрослых. Из-за вакцинации этот разрыв сейчас начал сокращаться.

Менингококковая инфекция вызывается бактерией менингококка. В 80% случаев носительство протекает бессимптомно, у части заразившихся болезнь напоминает ОРВИ. Тяжелые формы в виде менингита или сепсиса развиваются лишь у 1–3% инфицированных.

