В Жуковском прошел день донора

День донора, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, прошел в «розовой гостиной» дворца культуры в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в акции приняло 95 человек, было заготовлено 42,75 литров цельной крови. Перед сдачей крови донорам предлагали выпить сладкий чай с печеньем.

Всем участникам был проведен медицинский осмотр, включающий проверку уровня гемоглобина, обследование на отсутствие инфекционных заболеваний и вирусов, а также определение группы крови и резус-фактора.

Сданная донорами кровь будет направлена в госпитали для оказания помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет с массой тела не менее 50 килограммов.

В 2024 году было проведено 6 донорских акций, в которых приняли участие 524 донора. Заготовлено 194,4 литров крови. 5 доноров получили звание «Почетный донор России» и были награждены главой администрации г.о. Жуковский благодарственными письмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.