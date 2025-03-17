В женской консультации МОЦОМД будущим мамам рассказали о родах без боли и страха

Прошедшая в понедельник встреча была посвящена методам психологической подготовки к родам, техникам релаксации и дыхания, а также способам управления болевыми ощущениями. Перинатальный психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Лилия Иващенко подчеркнула важность позитивного настроя и уверенности в своих силах для успешного течения родов. Специалист рассказала о различных техниках визуализации, которые помогают женщине создать в своем воображении благоприятный образ родов и сосредоточиться на процессе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Особое внимание было уделено техникам дыхания. Правильное дыхание помогает насытить организм кислородом, снизить уровень стресса и уменьшить болевые ощущения во время схваток. Продемонстрировала будущим мамам несколько видов дыхательных упражнений, которые можно практиковать дома», — рассказала ведущая встречи.

В завершение встречи психолог ответила на вопросы будущих мам, развеяв распространенные мифы и страхи, связанные с родами. Каждая участница получила индивидуальные рекомендации и практические советы, которые помогут ей подготовиться к родам как физически, так и психологически.

Целью мероприятия было создание позитивного настроя и уверенности в своих силах, что, по мнению специалиста, является ключевым фактором для успешных и гармоничных родов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.