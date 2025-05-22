В женской консультации больницы Орехово-Зуева прошло занятие для будущих мам
Фото - © Орехово-Зуевская больница
В женской консультации Орехово-Зуевской больницы прошло занятие для будущих родителей. Занятие в «Школе материнства» провела врач акушер-гинеколог Нина Геннадьевна Завьялова, сообщает пресс-служба администрации округа.
Будущие мамы узнали много полезной информации и получили ответы на интересующие вопросы. В числе тем, затронутых на встрече, — последний этап беременности. Этот период характеризуется повышением тревожности из-за приближающихся родов. Возникают многочисленные вопросы о том, как проходит этот процесс, как будет чувствовать себя новорожденный. На мероприятии также затронули тему партнерских родов, рассказали о родильном доме. Встреча прошла в познавательной и теплой атмосфере.
Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц Орехово-Зуевского округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал.
При выписке из роддома каждой маме вручают подарок от губернатора Московской области, а с нового года семьи поздравляют еще и подарком от главы Орехово-Зуевского округа.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.