В женской консультации больницы Орехово-Зуева прошло занятие для будущих мам

Будущие мамы узнали много полезной информации и получили ответы на интересующие вопросы. В числе тем, затронутых на встрече, — последний этап беременности. Этот период характеризуется повышением тревожности из-за приближающихся родов. Возникают многочисленные вопросы о том, как проходит этот процесс, как будет чувствовать себя новорожденный. На мероприятии также затронули тему партнерских родов, рассказали о родильном доме. Встреча прошла в познавательной и теплой атмосфере.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц Орехово-Зуевского округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал.

При выписке из роддома каждой маме вручают подарок от губернатора Московской области, а с нового года семьи поздравляют еще и подарком от главы Орехово-Зуевского округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.