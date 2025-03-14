В Свердловской области ежегодно у 900 человек выявляют рак почки

В Свердловской области ежегодно диагностируют рак почки у почти 900 человек

Каждый год в Свердловской области выявляют рак почки почти у 900 человек. В министерстве здравоохранения региона уверяют, что болезнь поддается лечению, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Специалисты заявляют, что диагностика и лечение во многом зависят от возраста человека. Среди детей развитие болезни часто связано с наследственностью или инфекцией, а у взрослых из-за различных заболеваний.

Например, в Нижнем Тагиле в каждый педиатрический участок поступают от 10 до 12 детей с жалобами на болезни почек. Врач-нефролог Наталья Калинина заявила, что у ребенка зачастую находят инфекции мочевыводящих путей или врожденные аномалии. Раняя диагностика позволяет начать лечение еще на ранних стадиях заболевания.

Отмечается, что за 2024 год в Екатеринбурге в больнице № 14 было обследовано 47 тыс человек с заболеваниями почек. Согласно данным Минздрава, больше 60% пациентов с опухолями почки стоят на учете более пяти лет.

Таким образом, рак почки является одним из самых распространенных заболеваний в Россию. Больше всего в зоне риска находятся люди старшего возраста от 50 лет. Своевременное обнаружение позволяет выявлять половину из случаев на ранней стадии и проводить операции с минимальным вмешательством и быстрым восстановлением.