В школах и детских садах Нижегородской области началась лавина заболеваний ОРВИ

Частично поставлен на паузу учебный и воспитательный процесс в пяти школах и 51 детском саду в Нижегородской области. Закрылись на карантин два из них, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Около 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ обнаружили в Нижегородской области с 29 сентября по 5 октября. 9 октября полностью поставили на паузу воспитательный процесс в двух детских садах из-за карантина.

При этом частично остановили работу в 12 классах в пяти школах. Аналогичное решение приняли и по 65 группам в 51 детском саду региона.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора советует жителям региона вакцинироваться от гриппа. Прививку от недуга сделали примерно 690,2 тыс. человек (22,7%). Среди них 230 тыс. детей (39%).

Ранее российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. Одна из туристок рассказала, что на четвертый день отдыха у ее 1,5-годовалого сына поднялась температура до 40 градусов. Вечером на теле появилась сыпь. Мальчика госпитализировали. Там у него обнаружили вирус Коксаки и отправили на карантин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.