Российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки

Отдыхающие из отеля Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в Сиде в Турции застряли в стране из-за вспышки вируса Коксаки, сообщает SHOT .

Одна из путешественниц поделилась, что на четвертый день после прилета у ее маленького сына (1,5 года) поднялась температура под 40 градусов, а вечером ребенок покрылся сыпью. В больнице у пациента выявили вирус Коксаки и отправили на карантин.

Сейчас семье запрещено купаться в бассейне, а также посещать общие зоны. Есть ни могут только в номере.

Кроме того, туристам сообщили, что вылететь обратно в РФ они смогут только после получения справки о выздоровлении. Это необходимо, чтобы не заразить других детей в аэропорту.

О случаях заражения вирусом Коксаки рассказали и другие туристы из этого отеля. Там заболела семья россиян с тремя детьми. Мамы считают, что вирус малыши могли подхватить в детской комнате при отеле.

Ранее участковый врач-педиатр из Раменской больницы развеяла распространенные мифы о вирусе Коксаки и рассказала о мерах предосторожности для предотвращения заражения. Специфической вакцины против вируса нет. Для профилактики рекомендуется соблюдать правила гигиены, мыть руки и пить кипяченую воду.

