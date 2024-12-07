Жителям Подмосковья рассказали, как избежать заражения вирусом Коксаки

Участковый врач-педиатр из Раменской больницы развеяла распространенные мифы о вирусе Коксаки и рассказала о мерах предосторожности для предотвращения заражения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Вирус Коксаки известен давно, случаи заболевания им происходят каждый год, особенно в теплое время года. Заражение может произойти через воду при купании в запрещенных водоемах, а также воздушно-капельным и контактным путями в местах массового скопления людей. Дети до 10 лет более уязвимы к вирусу из-за отсутствия иммунитета, в то время как взрослые могут перенести болезнь в легкой форме или вообще не заболеть.

Врач опровергла некоторые распространенные заблуждения о вирусе Коксаки. Например, она сказала, что вирус не связан с ветрянкой, и вероятность передачи вируса от детей к родителям зависит от иммунитета последних. Лихорадка может продолжаться несколько дней, но не всегда достигает 39,5 градусов. Сыпь на теле может появиться или отсутствовать.

Специфической вакцины против вируса Коксаки не существует. Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать правила гигиены, мыть руки и пить кипяченую воду. Также следует избегать купания в неизвестных водоемах.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.