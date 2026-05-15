В 10 округах Подмосковья отремонтировали остановки

Специалисты Мосавтодора на минувшей неделе отремонтировали остановочные павильоны в 10 округах Подмосковья для повышения комфорта и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в семи городах региона. Павильоны восстановили на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, на улице Московской в Можайске, на Советском проспекте в Ивантеевке, на улице Гражданской в Дедовске, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Комсомольской в Красногорске и на Лихачевском проспекте в Долгопрудном.

Также специалисты отремонтировали три остановки в малых населенных пунктах. Работы выполнили на улице Центральной в деревне Афанасово городского округа Мытищи, а также на дорогах в селе Игумново городского округа Серпухов и в селе Иудино Сергиево-Посадского округа.

В ведомстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют региональную сеть и элементы инфраструктуры. При выявлении неисправностей специалисты приводят в порядок остановки, дорожные знаки, светофоры, ограждения и искусственные неровности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.