Воскресенск провел ямочный ремонт на двух улицах

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» провели ямочный ремонт на дорогах микрорайона Лопатинский. Работы выполнили на улицах Промплощадка и Андреса, где ранее были зафиксированы выбоины и неровности дорожного покрытия. Эти дефекты создавали неудобства для автомобилистов и снижали уровень безопасности движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.