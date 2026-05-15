Школьники Подольска почтили память курсантов на Ильинском рубеже

Поездка юнармейцев и активистов «Движения первых» школы №2083 прошла 13 мая на Ильинском рубеже в Подольске. Ребята возложили цветы к мемориалу, высадили сирень и посетили музей «Ильинские рубежи», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юнармейцы и активисты «Движения первых» Московской школы №2083 посетили Ильинский рубеж, чтобы почтить память курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ. Школьники возложили цветы к мемориалу и узнали о героической обороне, которая стала одной из ключевых страниц битвы за Москву.

У Алешкинского ДОТа участники акции «Сирень Победы» высадили 13 кустов сирени. Ребятам также рассказали о месте гибели командира 4-й батареи Подольского артиллерийского училища. В школе №2083 установлена парта Героя в его честь.

В боях на Малоярославецком направлении участвовали более 3,5 тыс. курсантов Подольских училищ. Около 2,5 тыс. из них погибли, обороняя подступы к столице. Курсанты задержали противника на две недели, уничтожив до 5 тыс. немецких солдат и около 100 танков. Об этих событиях школьникам подробно рассказали в музее «Ильинские рубежи».

Поездка завершилась концертом в сельском доме культуры. Гости вместе с жителями села Ильинское исполнили песни военных лет и прочитали стихи, посвященные Подольским курсантам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.