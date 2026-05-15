Учитель из Удмуртии переехала в Пушкинский округ по программе

Учитель физики Ольга Лялина в 2025 году переехала в Пушкинский округ Подмосковья по программе «Земский учитель» и начала работать в Правдинском образовательном комплексе №2. В первый год она стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Лялина приехала в Пушкинский из Глазова Удмуртской Республики, где проработала педагогом десять лет. В округе она преподает физику в средних и старших классах Правдинского образовательного комплекса №2.

Программа «Земский учитель» действует с 2020 года по поручению президента Российской Федерации и направлена на привлечение педагогов в малые населенные пункты. 14 мая депутат совета депутатов округа Анна Дунаева встретилась с Ольгой Лялиной. Они обсудили качество образования, методики преподавания и профессиональные планы учителя.

«Программа дала мне множество возможностей для самореализации. Я получила положенную выплату, компенсацию за аренду жилья в Подмосковье и планирую оформить социальную ипотеку для учителей. Все необходимые документы уже поданы, жду результатов», — рассказала Ольга Лялина.

Она отметила, что поддержка помогает сосредоточиться на работе и профессиональном развитии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.