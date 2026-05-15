В Богородском округе обновят 11 дворов до осени 2026 года

Работы по комплексному благоустройству 11 дворовых территорий продолжаются в Богородском округе в 2026 году. Объекты расположены в Ногинске, Старой Купавне, Электроуглях и поселке имени Воровского, завершить обновление планируют до осени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинске во дворе дома №64 на улице Советской подрядчик заменяет дорожный бортовой камень, устраивает основания под парковки, укладывает новые тротуары и обустраивает зону отдыха.

В Старой Купавне на улице Октябрьской у домов №16 и 17 ведется асфальтирование проездов, парковок и тротуаров. В Ногинске на улице Комсомольской у домов №82 и 84 работы по замене бортового камня и подготовке оснований под парковки находятся на завершающей стадии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.