В Рузе прооперировали 64-летнюю женщину, пострадавшую в ДТП с наехавшим на людей багги

11 ноября в поселке Тучково Рузского муниципального округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла с участием багги, которое наехало на людей, находившихся на автостанции. В результате ДТП пострадали несколько человек. Особенно тяжелое состояние было у 64-летней женщины, которую доставили в Рузскую больницу с серьезными травмами. У пострадавшей диагностировали открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением и обширную рваную рану правой подколенной области. Также были зафиксированы множественные ушибы и ссадины, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За рулем транспортного средства находился несовершеннолетний водитель 13 лет, рядом с ним был подросток 17 лет. Причиной аварии стало несоблюдение правил дорожного движения — автомобиль не вписался в поворот.

Транспортное средство проехало значительный путь: выехав из гаражного кооператива, оно двигалось через лесные массивы и поля, после чего прибыло в поселок Тучково, где продолжило движение через центральную часть населенного пункта.

Врачи травматологи-ортопеды провели операцию, в ходе которой выполнили фиксацию перелома аппаратом внешней фиксации, обработали рану и наложили провизорные швы. Операция прошла успешно.

После операции состояние пациентки стабилизировалось, она находилась в сознании и под наблюдением врачей в реанимации. Позже женщину перевели в травматологическое отделение для дальнейшего лечения.

«На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и другие экстренные службы. Правоохранительные органы провели проверку всех обстоятельств произошедшего для установления полной картины случившегося,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее сообщалось, что подросток после ДТП извинялся перед прохожими и пытался дозвониться до матери. В это же время очевидцы вызывали скорую помощь для пострадавших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.