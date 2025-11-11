«Какой, извините, ** твою мать!»: школьник сбил людей на багги в Подмосковье

В поселке Тучково в Подмосковье 13-летний подросток за рулем багги не справился с управлением и врезался в толпу людей. Предварительно, две женщины получили травмы, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как подросток ходил из стороны в сторону и пытался дозвониться до матери, чтобы рассказать о случившемся. Параллельно он записывал кому-то голосовое сообщение о случившемся и просил прощения у очевидцев.

«Какой извините, ** твою мать, б****! С***! Ослы е*****! Откуда, н****, взяли это, б****! Кого „саму занесло“, б****! Там женщина», — кричал за кадром автор видео.

Предварительно известно, что происшествие случилось на улице Партизанская. По словам очевидцев, пострадали две женщины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.