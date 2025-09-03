В РПЦ рассказали, сколько частных клиник в РФ добровольно отказались делать аборты

«Уже 25% от общего числа частных клиник на территории РФ добровольно отказались от осуществления абортов. Меры государственной поддержки беременных позволяют сократить количество абортов, — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что благодаря Году семьи и мерам по поддержке здоровья матери и ребенка в прошлом году был зафиксирован рекордно низкий уровень использования препаратов для медикаментозного аборта. Поступление таких средств в медучреждения сократилось на 33% по сравнению с 2023 годом и на 46% — с 2022-м.

Иерей добавил, что стимулирующие меры поддержки рождаемости начинают давать эффект, когда параллельно вводятся ограничительные меры.

Ранее стало известно, что в Вологодской области за июнь зафиксировали всего 7 абортов — это на 95% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом все операции проводились исключительно по медицинским показаниям.