В «самом русском» регионе России число абортов обрушилось на 95%

В Вологодской области за июнь зафиксировали всего семь абортов — это на 95% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале . Ранее глава региона заявлял, что Вологодчина — самый этнически русский субъект страны, который «находится под серьезной угрозой депопуляции».

По словам Филимонова, в июне 2025-го в регионе состоялось только семь операций по искусственному прерыванию беременности, причем ровно год назад проводилось по 136 абортов. Губернатор отметил, что в прошлом месяце все операции делали по медицинским показаниям.

«В тяжелых ситуациях или при наличии противопоказаний к родам, помощь оказываем в полном объеме», — отметил Филимонов.

Глава Вологодской области добавил, что в регионе четвертый месяц подряд фиксируется положительная динамика по снижению абортов.

Вологодские власти заявляли, что местным жительницам не отказывают в проведении абортов на территории региона. Филимонов подчеркивал, что задача руководства субъекта — «не запретить аборты, а провести широкую просветительскую работу по противодействию детоубийству».

«Вологодская область — самый этнически русский регион страны — находится под серьезной угрозой депопуляции. Вологодчина вымирает. За 5 лет мы потеряли более 3,4% населения — это в 8 раз выше среднероссийского показателя», — писал губернатор в своем Telegram-канале.