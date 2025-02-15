В России вырос спрос на лекарства для повышения потенции

Спрос на препараты для повышения потенции увеличился на 6% в годовом исчислении по всей России. При этом чаще всего такие лекарства приобретают в Пермском крае, в то время как реже всего их покупают в Чечне, сообщает Mash .

По итогам прошлого года в стране было продано на 5,6% больше препаратов, содержащих силденафил, известный как аналог «Виагры». Если в 2023 году было продано 9 678 968 упаковок, то в 2024 году этот показатель вырос до 10 224 076 упаковок.

Наибольший рост продаж наблюдался в Ненецком АО (+23%), Еврейской автономной области (+22%), а также Амурской и Курганской областях (+20%).

Первое место по продажам лекарств для мужского здоровья занимает Пермский край — 108 проданных препаратов на 1 тыс. человек, далее следуют Амурская область — 95 препаратов на 1 тыс. человек, Краснодарский край — 94 препарата, ХМАО — 90 препаратов и Подмосковье — 86.

Реже всего такие препараты покупают в Чечне — лишь 4 препарата на 1 тыс. человек. При этом продажи выросли на 14%. Также редко их приобретают в Ингушетии (12 препаратов), Дагестане (20 препаратов), Тыве и на Чукотке (30 препаратов).

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи лекарств от диабета, которые помогают контролировать вес. В ряде крупных аптек продажи лекарств выросли на 30–70%.