В России резко выросли продажи лекарств от диабета

В первую неделю текущего года россияне стали активнее покупать препараты, которые используются для лечения сахарного диабета и помогают контролировать вес, сообщает «Коммерсант» .

В ряде крупных аптек продажи лекарств выросли на 30–70% в натуральном выражении и на 130–140% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По мнению участников рынка, рекордные продажи связаны с желанием людей избавиться от последствий переедания во время новогодних праздников. В прошлом году повышенный спрос на такие препараты уже приводил к их нехватке.

Специалисты обращают внимание на то, что рост продаж в денежном выражении также связан с инфляцией. Средняя цена таких препаратов на сайтах аптечных сетей составляет от 4 до 7 тыс. рублей за упаковку.

Ранее стало известно, что Евросоюз более чем вдвое нарастил закупки фармацевтических товаров из России. В ноябре 2024 года РФ заняла 23-е место среди поставщиков фармпродукции в ЕС.