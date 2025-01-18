Евросоюз вдвое увеличил импорт лекарственных препаратов из России

К концу осени прошлого года Евросоюз более чем вдвое нарастил закупки фармацевтических товаров из России. В ноябре РФ заняла 23-е место среди поставщиков фармпродукции в ЕС, сообщает РИА Новости .

По данным Евростата, общая сумма импорта отечественных лекарственных препаратов в ЕС составила 4,5 млн евро. При этом за месяц объем импорта российских медикаментов снизился на 23%. С января по ноябрь 2024 года Евросоюз закупил фармацевтические товары на 38,8 млн евро, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В ноябре жители европейских стран активно покупали лекарства на общую сумму 3,2 млн евро, а также сыворотки и вакцины на 1,4 млн евро.

В топ-3 поставщиков фармацевтической продукции в Евросоюз вошли Швейцария (3,13 млрд евро), Соединенные Штаты (3,09 млрд евро) и Великобритания (529,6 млн евро). Россия заняла 23-ю строчку в рейтинге.

Ранее стало известно, что импорт российского урана в Германию в 2024 году вырос почти на 70%. Всего Москва отправила Берлину не менее 68,6 тонн урана.