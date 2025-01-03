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Импорт российского урана в Германию в 2024 году вырос почти на 70%

За 2024 год Россия отправила в Германию не менее 68,6 тонны урана, что почти на 70% больше аналогичного периода годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

«В настоящее время нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт (урана - ред.) для использования в мирных целях», — говорится в сообщении зарубежных СМИ.

Дочернее предприятие французской Framatome — компания Advanced Nuclear Fuels, расположенное в Нижней Саксонии в городе Линген, приняло партию урана на своем заводе по изготовлению ядерного топлива.

Информация об этом была верифицирована федеральным экологическим ведомством Германии после получения соответствующего подтверждения от местных органов власти. Министерство, отвечающее за вопросы защиты окружающей среды, природы, ядерной безопасности и прав потребителей, официально подтвердило данный факт.