В России предложили снимать роды на видео

Юрист и правозащитник Иван Курбаков считает, что в России необходимо ввести видеофиксацию родов. По его словам, данная мера поможет обеспечить безопасность рожениц и врачей, сообщает «Абзац» .

Правозащитник отметил, что такая видеозапись станет объективной доказательственной базой. Она защитит как права пациентов, так и медицинских работников от необоснованных обвинений.

Он назвал видеофиксацию «инструментом прозрачности и безопасности». Эксперт уверен, что наличие камеры поможет дисциплинировать как рожениц, так и врачей.

Видеосъемка должна вестись по инициативе матери и строго в рамках закона о персональных данных, добавил Курбаков. Запись нужно хранить на защищенных носителях. Доступ к ней должен быть ограничен.

Такое мнение эксперт выразил на фоне трагедии в роддоме Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли девять младенцев. По данному факту расследуется уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.